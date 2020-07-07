Неизвестный открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии

Мужчина открыл стрельбу в Центре воздушно-наземного боя морской пехоты (MCAGCC) в Калифорнии. Она является самой большой базой корпуса морской пехоты США и известна как Twentynine Palms (29 ладоней).
Всё произошло в 6:30 утра по местному времени. Сначала сообщения об инциденте появились в Twitter. На территории был объявлен белый уровень опасности. Всем находящимся там было рекомендовано перевести телефоны в беззвучный режим и забаррикадироваться.
#BREAKING: Military police responded to reports of gunshots at approximately 0630 and cordoned the area. We cannot confirm a suspect in custody at this time. More to follow.