Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии

18:24, 07 июля 2020
Фото: Marines/flickr.com

Мужчина открыл стрельбу в Центре воздушно-наземного боя морской пехоты (MCAGCC) в Калифорнии. Она является самой большой базой корпуса морской пехоты США и известна как Twentynine Palms (29 ладоней).   

Всё произошло в 6:30 утра по местному времени. Сначала сообщения об инциденте появились в Twitter. На территории был объявлен белый уровень опасности. Всем находящимся там было рекомендовано перевести телефоны в беззвучный режим и забаррикадироваться. 

Как сообщает телеканал KESQ, подозреваемый в стрельбе уже взят под стражу. Сообщений о пострадавших не поступало.

Ранее NEWS.ru писал, что защита Рамиля Шамсутдинова, солдата-срочника, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье, намерена ходатайствовать о рассмотрении дела судом присяжных.

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