МВД проверит сообщения о прикурившем от Вечного огня ростовчанине

https://static.news.ru/photo/a8613028-06f5-11eb-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция Ростова-на-Дону проводит проверку по факту появления в соцсетях видео, на котором неизвестный мужчина подкуривает сигарету от вечного огня.

Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Ростовской области. Судя по ролику, инцидент произошёл у мемориала воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков на Театральной площади.

В областном главке МВД в беседе с агентством уточнили, что правоохранители в настоящее время пытаются установить личность мужчины, попавшего на видео.

В июле Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга завершил рассмотрение дел трёх жителей города, которые жарили шашлык на Вечном огне. Как писал NEWS.ru, один из фигурантов, Николай Поликарпов, получил два года ограничения свободы (наказание, не связанное с изоляцией от общества). Его признали виновным по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Ещё две участницы «пикника», Анна Кухарева и Светлана Дрёмина, получили штраф по 15 тысяч рублей.