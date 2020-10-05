МВД проверит сообщения о прикурившем от Вечного огня ростовчанине

Полиция Ростова-на-Дону проводит проверку по факту появления в соцсетях видео, на котором неизвестный мужчина подкуривает сигарету от вечного огня.
Об этом ТАСС
В областном главке МВД в беседе с агентством уточнили, что правоохранители в настоящее время пытаются установить личность мужчины, попавшего на видео.
В июле Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга завершил рассмотрение дел трёх жителей города, которые жарили шашлык на Вечном огне. Как писал NEWS.ru, один из фигурантов, Николай Поликарпов, получил два года ограничения свободы (наказание, не связанное с изоляцией от общества). Его признали виновным по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Ещё две участницы «пикника», Анна Кухарева и Светлана Дрёмина, получили штраф по 15 тысяч рублей.
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