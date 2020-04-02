Неизвестные «заминировали» все самолёты в аэропорту Шереметьево

https://static.news.ru/photo/22afe65a-74f0-11ea-bfbe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сообщение об угрозе взрыва всех самолётов, которые находятся в московском аэропорту Шереметьево, поступило в правоохранительные органы 2 апреля.

Поступило анонимное сообщение о «минировании» всех самолётов в Шереметьево. Они были осмотрены. Опасных предметов не обнаружено, — рассказал ТАСС источник в полиции.

По его словам, после сообщения безопасность аэропорта была усилена.

Как писал NEWS.ru, неизвестные сообщили о минировании пяти внутрироссийских рейсов 26 марта. Поступили анонимные сообщения о минировании рейсов Москва — Ростов-на-Дону, Москва — Челябинск, Екатеринбург — Москва, Санкт-Петербург — Москва и Москва — Пермь.