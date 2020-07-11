Происшествия

Неизвестные захватили заложников в церкви около Йоханнесбурга

14:17, 11 июля 2020
Фото: XinHua/Global Look Press

Неизвестные захватили церковь около Йоханнесбурга. В результате инцидента 5 человек погибли.

ЧП произошло в Международной церкви Святости Пятидесятницы, которая находится в городе Зуурбеком. По данным полиции, конфликт произошёл из-за битвы за лидерство в этом учреждении. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у злоумышленников 25 единиц огнестрельного оружия. Тридцать человек задержали, сообщает Daily Mail/

Ранее NEWS.ru писал, что в Рио-де-Жанейро вооружённый мужчина взял в заложники посетителей бара. Он совершил захват из чувства мести после случившейся драки.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях