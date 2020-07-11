Неизвестные захватили заложников в церкви около Йоханнесбурга

https://static.news.ru/photo/72d5ea96-c368-11ea-aa9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Неизвестные захватили церковь около Йоханнесбурга. В результате инцидента 5 человек погибли.

ЧП произошло в Международной церкви Святости Пятидесятницы, которая находится в городе Зуурбеком. По данным полиции, конфликт произошёл из-за битвы за лидерство в этом учреждении. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у злоумышленников 25 единиц огнестрельного оружия. Тридцать человек задержали, сообщает Daily Mail/

The @SAPoliceService are investigating an incident in which 5 people were killed and 30 others arrested during a hostage drama at the International Pentecost Holiness Church in #Zuurbekom , west of Johannesburg. Police also seized 25 firearm. #sabcnews — SAfm news (@SAfmnews) July 11, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в Рио-де-Жанейро вооружённый мужчина взял в заложники посетителей бара. Он совершил захват из чувства мести после случившейся драки.