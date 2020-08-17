Неизвестные атаковали силовиков в Ингушетии

https://static.news.ru/photo/59bdefec-e0b2-11ea-aea0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ингушетии произошло столкновение между силовиками и неизвестными лицами. Были слышны звуки выстрелов.

Вечером в понедельник в районе села Галашки, в горно-лесистой местности, произошло боестолкновение между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными. На данный момент вся территория оцеплена, — цитирует сообщение ТАСС.

По словам очевидцев, были слышны звуки выстрелов. Однако информация о пострадавших не поступала.

Ранее NEWS.ru информировал о перестрелке в Сомали. Боевики устроили взрыв и захватили заложников. Согласно имеющимся данным, террористы из группировки «Аш-Шабаб» забаррикадировались на пятом этаже гостиницы. Есть предварительная информация о погибших, среди которых называют и госслужащих.