Фото: Сергей Булкин/News.ru

Задымление в здании российского МИДа произошло из-за короткого замыкания в пристройке. Об этом сообщили в МЧС.

Было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Инцидент произошёл в корпусе на Смоленской площади примерно в 22:19. Как ранее писал News.ru, при задымлении в подвале здания мог пострадать рабочий, проводивший ремонтные работы, во время которых пострадал мужчина. При этом официальные службы эту информацию не подтвердили.

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