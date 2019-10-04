https://static.news.ru/photo/9b79db98-e7bc-11e9-bdc7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Задымление в здании российского МИДа произошло из-за короткого замыкания в пристройке. Об этом сообщили в МЧС.

Было установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения, — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Инцидент произошёл в корпусе на Смоленской площади примерно в 22:19. Как ранее писал News.ru, при задымлении в подвале здания мог пострадать рабочий, проводивший ремонтные работы, во время которых пострадал мужчина. При этом официальные службы эту информацию не подтвердили.