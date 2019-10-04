https://static.news.ru/photo/c12da612-e7a8-11e9-ba6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Москве в здании МИД РФ произошло возгорание.

ЧП случилось на Смоленской-Сенной площади. По предварительным данным, наблюдается сильное задымление в подвале. На месте происшествия работают пожарные. Они ищут очаг возгорания. На данный момент на Смоленской-Сенной площади находятся десятки машин. Данных о пострадавших пока нет.

Ранее News.ru писал о том, что в частном жилом доме на территории Тольятти в Самарской области в ночь на 5 октября произошёл пожар. В результате возгорания погибли четыре человека. Спасатели назвали предварительной причиной ЧП короткое замыкание электропроводки.