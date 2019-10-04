https://static.news.ru/photo/12219802-e746-11e9-af5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: 63.mchs.gov.ru

В частном жилом доме на территории Тольятти в Самарской области в ночь на 5 октября произошёл пожар. В результате возгорания погибли четыре человека. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Представители ведомства подчеркнули, что сообщение о возникновении пожара поступило в спасательные службы в 00:37 по местному времени. Возгорание ликвидировали в 01:52.

Пожар распространился на площадь в 40 кв. м. В результате погибли двое мужчин и две женщины, — передаёт сообщение ГУ МЧС по Самарской области РИА Новости.

Спасатели назвали предварительной причиной ЧП короткое замыкание электропроводки.

Ранее News.ru писал, что возгорание в частном доме на территории города Аткарск Саратовской области унесло жизни двух детей.