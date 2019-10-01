https://static.news.ru/photo/4102813e-e450-11e9-9424-fa163e074e61_660.jpg Фото: 64.mchs.gov.ru

В пресс-службе МЧС по Саратовской области сообщили, что пожар в частном доме в городе Аткарске унёс жизни двух детей.

Пожар произошёл в деревянном доме на улице Бубнова. Причина и обстоятельства случившегося выясняются. По факту гибели пятилетней девочки и мальчика в возрасте 1 год 8 месяцев проводится проверка, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что пожар вспыхнул в общежитии, расположенном в столичном районе Тропарёво-Никулино. Сотрудники МЧС эвакуировали 25 человек с горящего и расположенных выше этажей. Всего администрация здания вывела из соображений безопасности около 700 человек.