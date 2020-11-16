Навальный подал в суд на Пескова из-за заявлений о сотрудничестве с ЦРУ

https://static.news.ru/photo/bbfd07cc-2821-11eb-9ae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алексей Навальный подал в суд на Дмитрия Пескова иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает пресс-служба Пресненского суда.

Истец указывает, что 1 октября 2020 года в материале ТАСС под названием «Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы», Песков Д. С. распространил сведения о Навальном А. А., не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального А. А., — сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.

Навальный просит признать не соответствующими действительности и порочащими его честь сведения о том, что он сотрудничает с ЦРУ, а также опубликовать на официальном сайте администрации президента опровержение. В нём должно быть указано, что слова Пескова в заметке ТАСС от 1 октября 2020 года признаны Пресненским судом «не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию Навального А. А.».

Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Российское руководство отрицает любые обвинения в причастности к отравлению Навального.