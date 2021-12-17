Нашлась похищенная в Камбодже россиянка

Россиянка Анастасия Шередько, которая считалась похищенной в Камбодже, нашлась живой. Она сейчас находится дома, сообщила подруга девушки в Instagram.

Пока неизвестно, при каких обстоятельствах произошло похищение и как россиянке удалось вернуться домой. Друзья Анастасии рассказывали, что девушка пропала 12 декабря. В соцсетях она познакомилась с китайцем и пошла на свидание, после чего домой не вернулась. Приятели пытались разыскать девушку самостоятельно, а 15 декабря они обратились в полицию.

В курсе ситуации оказалось российское посольство в Камбодже. Консульский отдел получил информацию о пропаже Шередько также 15 декабря по экстренному телефону.

Информация о происшествии была незамедлительно доведена сотрудником консульского отдела в правоохранительные органы королевства, которые в настоящее время проводят соответствующие оперативно-розыскные мероприятия в отношении соотечественниц, — сообщили изданию в посольстве.

Ранее сообщалось, что друзья пропавшей в Камбодже россиянки подозревали в её похищении китайца, к которому она пошла на свидание. Сам мужчина сначала завил. что девушка после встречи ушла домой. А после стал требовать $10 тысяч за информацию о её местонахождении.