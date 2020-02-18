https://static.news.ru/photo/6b824a38-5242-11ea-9231-fa163e074e61_660.jpg Ефим Ефимов Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Следствие предъявило обвинение в хулиганстве и нанесении побоев 26-летнему Ефиму Ефимову, которого задержали за нападение на людей в храме Николая Чудотворца на Бакунинской улице в Москве. Следствие ходатайствует о его аресте.

Ефимову предъявлено по статье 213 («Хулиганство») и статье 116 («Побои») УК РФ, — сообщили ТАСС в Таганском районном суде.

Как писал NEWS.ru, злоумышленник, совершивший нападение на прихожан, заявил, что заранее не планировал преступление, просто «не с той ноги встал». Он подчеркнул, что не выбирал какой-то определённый храм, а просто зашёл в ближайший. По его словам, в день совершения преступления он шёл на работу. Мужчина не смог ответить на вопрос о собственной вменяемости, а также признался, что иногда употребляет наркотики.

Инцидент произошёл 16 февраля. По словам настоятеля храма, в центральный алтарь забежал мужчина. На нём были очки, капюшон, резиновые перчатки. Он слушал музыку через наушники. В результате его действий пострадали два алтарника храма, которых доставили в больницу прихожане. Мать подозреваемого рассказала, что он был верующим и не состоял на учёте в полиции или у психиатров.