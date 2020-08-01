Накрашенный мужчина в женской одежде и без штанов устроил ДТП в Москве

Мужчина без штанов и одетый в женскую одежду устроил ДТП в Москве. Не уточняется, в какой части столицы произошла авария, однако известно, что кроссовер Mitsubishi влетел в столб.
К нему на помощь прибежали жители ближайших домов. За рулём они увидели накрашенного мужчину в дамском кардигане. В машине также находились парики.
По мнению очевидцев, водитель находился в состоянии наркотического опьянения,
Когда на место событий приехали сотрудники правоохранительных органов, водитель сказал, что уснул за рулём.
Ранее в Москве в ДТП попала «Волга» с двумя школьницами 15 и 16 лет. Они пытались скрыться от сотрудников ГИБДД. Девочек подвозил мужчина. В ходе поездки он остановил автомобиль на Динамовской улице и вышел из него. В этот момент одна из пассажирок села за руль, заблокировала двери и угнала машину. Школьницы были в нетрезвом состоянии, писал NEWS.ru.
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