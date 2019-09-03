Обнаружены тела двух пилотов разбившегося в Ставропольском крае штурмовика Су-25УБ. Он совершал полёт без боекомплекта и упал в безлюдной местности.
По некоторым данным, погибшие — лётчики из Будённовска Артём Л. и Юрий Б. Однако пока официально эта информация не подтверждена, сообщает РЕН ТВ. Ранее News.ru писал, что на борту находились начальник по безопасности полётов и лётчик, служивший в Сирии.
Воздушное судно потерпело крушение ориентировочно в 38 км юго-западнее Будённовска 3 сентября. Самолёт ушёл на три метра в землю, и его пришлось откапывать.
Прокуратура Южного военного округа организовала проверку соблюдения правил полётов после крушения штурмовика.