Найдено тело ребёнка, пропавшего на отдыхе с родственниками в Сибири

Тело семилетнего мальчика, пропавшего во время отдыха с родственниками на реке Туба в Красноярском крае. На поиски ребёнка ушло 10 дней, по факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю.

Ребёнок пропал 6 июля, когда вместе с братом и дядей, которые тоже являются несовершеннолетними, ушёл купаться на протоку Сиговая. Затем к ним присоединились взрослые и сверстники. Один из мужчин перенёс мальчика на островок, где купалась компания, но в какой-то момент ребёнка потеряли из виду.

Тело мальчика после продолжительных поисков было найдено в реке Туба около берега, на расстоянии 8,5 км ниже по течению реки от предполагаемого места утопления. Телесных повреждения криминального характера на теле ребёнка не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена экспертиза.

Ранее сообщалось, что тело мужчины, пытавшегося спасти ребёнка и двух взрослых, было найдено в Анапе. Их унесло в открытое море 5 июля. Таким образом, в результате инцидента погибло четыре человека.