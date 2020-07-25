Найден похищенный из роддома в Ростовской области младенец

В Калмыкии найден похищенный из роддома в городе Сальске Ростовской области грудной ребёнок.
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Ребёнок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, — рассказал собеседник агентства.
Источник отметил, что женщина, подозреваемая в совершении похищения, уже задержана.
25 июля в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области сообщили, что из родильного отделения больницы в Сальске был похищен младенец. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Херсонской области Украины обнаружили настоящего рабовладельца. Мужчина незаконно удерживал 13 человек. Он сдавал их в аренду местным фермерам. Людям приходилось работать на полях по 15 часов в сутки. Полицейские вышли на преступника по наводке двух сбежавших «пленников».
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