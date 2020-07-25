Найден похищенный из роддома в Ростовской области младенец

https://static.news.ru/photo/d740efe6-ce7e-11ea-b1df-fa163e074e61_660.jpg Фото: СУ СК России по Ростовской области/vk.com

В Калмыкии найден похищенный из роддома в городе Сальске Ростовской области грудной ребёнок.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в региональных правоохранительных органах. По его данным, сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает.

Ребёнок найден, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Подозреваемая вывезла его в Калмыкию, — рассказал собеседник агентства.

Источник отметил, что женщина, подозреваемая в совершении похищения, уже задержана.

25 июля в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области сообщили, что из родильного отделения больницы в Сальске был похищен младенец. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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