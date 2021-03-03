Начальник отдела филиала ФПК задержан в Москве за крупную взятку

https://static.news.ru/photo/08aa8328-7c4c-11eb-869a-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Начальник отдела обслуживания пассажиров и предоставления услуг в поездах московского филиала АО «Федеральная пассажирская компания» Алексей Иванов попался с поличным в Москве при получении крупной взятки. Вместе с ним была задержана посредник.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий был задержан с поличным Иванов Алексей Сергеевич — один из начальников отделов филиала ФПК. С ним также была задержана Бицаева Изета Хазбиевна, которая, по данным следствия, является посредником в передаче взятки, — рассказал источник в силовых структурах журналистам ТАСС.

Другой источник рассказал журналистам, что задержанным предъявлено обвинение по статьям 290 УК РФ «получение взятки должностным лицом в крупном размере» и 291.1 УК РФ «посредничество во взяточничестве». С ними ведутся следственные действия. Следствие будет просить суд о заключении обвиняемых под стражу до конца апреля.

АО «Федеральная пассажирская компания» занимается организацией железнодорожных перевозок дальнего следования. Она является одним из филиалов ОАО «РЖД».

Как писал NEWS.ru, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что антикоррупционное законодательство в стране следует серьёзно ужесточить, а коррупцию приравнять к тяжким преступлениям, равным государственной измене.