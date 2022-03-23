На заводе «Азот» в Кемерово выпустили аммиак в воздух

Завод АО «СДС Азот» в Кемерово выпустил аммиак в воздух из-за пропавшего напряжения на подстанции «Азот-4», сообщает «Царьград». Когда её работу восстановили, нужно было продуть оборудование — это было неопасно для горожан, заверили в пресс-службе «Азота». При этом некоторые жители почувствовали запах аммиака в воздухе.

Мониторинг санитарно-защитной зоны показал его содержание 0,5 мг/м³ в одной из десяти контрольных точек.

Норма предельно допустимой концентрации (ПДК) атмосферного воздуха по аммиаку составляет 0,2 мг/м³ <...>, порог восприятия обонянием — 0,50–0,55 мг/м³; предельно допустимая концентрация (ПДК) аммиака в воздухе рабочей зоны — 20 мг/м³; концентрация, опасная для жизни, — 350–700 мг/м³, — сообщили в «Азоте».

В пресс-службе добавили, что такая концентрация была вызвана ветром, атмосферным давлением, температурой среды, пусковыми операциями и была единичным случаем.

Ранее в Купинском районе Новосибирской области прогремел взрыв на молочном заводе. Это случилось во время заправки азотом холодильных установок. Возгорания не было, но обрушилась стена здания. По предварительным данным, в результате этого ЧП пострадали три человека.