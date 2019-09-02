Движение транспорта на юго-западе Москвы затруднено после повреждения грузовым автомобилем контактной сети троллейбуса.
Об этом столичный департамент транспорта сообщает в своём Twitter. По его данным, инцидент произошёл на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов.
Вместо троллейбусов № 4, 49 временно ходят автобусы, — гласит сообщение.
На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов грузовик повредил контактную сеть. На месте работают оперативные службы.— ЦОДД (@gucodd)
Перекрыто движение по Ломоносовскому проспекту в сторону проспекта Вернадского. Объезжайте!
https://t.co/XuEcEGVKpv 2 сентября 2019 г.
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