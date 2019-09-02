https://static.news.ru/photo/35432b70-cd74-11e9-b4ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Движение транспорта на юго-западе Москвы затруднено после повреждения грузовым автомобилем контактной сети троллейбуса.

Об этом столичный департамент транспорта сообщает в своём Twitter. По его данным, инцидент произошёл на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов.

Вместо троллейбусов № 4, 49 временно ходят автобусы, — гласит сообщение.

На пересечении Мичуринского и Ломоносовского проспектов грузовик повредил контактную сеть. На месте работают оперативные службы.



Перекрыто движение по Ломоносовскому проспекту в сторону проспекта Вернадского. Объезжайте! https://t.co/XuEcEGVKpv — ЦОДД (@gucodd) 2 сентября 2019 г.

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