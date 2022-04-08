На юго-востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано в субботу, 9 апреля, на юго-востоке Турции в провинции Малатья. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на турецкий сейсмологический центр Кандилли.
Эпицентр подземных толчков
Информации о разрушениях и пострадавших нет.
Мощное землетрясение произошло в середине марта в Японии. В результате толчков магнитудой 7,3 погибли два человека и пострадали 92 жителя. В регионе была объявлена угроза цунами. Более 2 млн зданий и 700 тысяч домохозяйств остались без электричества.
Ранее в начале марта землетрясение магнитудой от четырёх до пяти баллов было зарегистрировано в 21 километре от центра Сочи. В социальных сетях появились данные о том, что во всех районах Большого Сочи произошло землетрясение. Как заявляли очевидцы, природное явление наблюдалось в каждом районе курортной территории.