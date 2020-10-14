На Волге обнаружен разлив топлива

https://static.news.ru/photo/74f5c686-0e20-11eb-8131-fa163e074e61_660.jpg

Топливное пятно площадью 5 тыс. кв. м обнаружено на поверхности Волги в районе порта Кимры. Об этом сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

14 октября в акватории реки Волги в районе порта Кимры обнаружено топливное пятно размером 50×100 м, — цитирует её ТАСС.

Предположительно, сброс нефтехимических продуктов произошёл с судна. Сейчас оно устанавливается.

Как писал NEWS.ru, власти Красноярского края ввели режим ЧС в Кежемском районе из-за разлива топлива с баржи в Ангару. Силы и средства МЧС не привлекались, так как масляных пятен на поверхности реки нет, последствия устранены.