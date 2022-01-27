На Украине усмотрели «российский след» в расстреле в Днепре

Версии о «российском следе» в расстреле солдатом-срочником ВСУ своих сослуживцев в Днепре озвучены на Украине. Об этом в Facebook написала телеведущая Ольга Лень, пишет «Страна.ua».

«Украина-24» приехали в дом этого срочника Нацгвардии, устроившего стрельбу. Отец скончался несколько месяцев назад. Мать и сестра недавно выехали в Россию. А он вдруг отправился на срочную службу. Давайте не будем торопиться с версией дедовщины. Уж очень со странных каналов она пришла, — приводит версию журналистки издание.

Эту версию в комментариях поддержал бывший замглавы ЦИК Андрей Магера.

Я не знаю подробностей. Но есть две основные версии: 1. Российский след. В том числе, за деньги; 2. Под влиянием наркотиков. Комбинацию первого со вторым тоже отбрасывать невозможно, — написал Магера.

Между тем, издание выяснило, что 20-летний Артемий Рябчук, застреливший пять человек и ранивший столько же, прослужил в армии полгода. Он родом из села Броска возле Измаила Одесской области. Семья Рябчука — из старообрядцев, по словам соседей, очень замкнутая и мало с кем общается. О самом Рябчуке и в селе, и в Измаильском аграрно-техническом колледже, где он учился, отзываются очень положительно и нейтрально. Отличником молодой человек не был, но учился ровно, окончил колледж по специальности «агроном», работать не пошёл, хотя были предложения.

Сам срочник мотивов своего поступка не называет, но в качестве основной рассматривается версия о неуставных отношениях.

Ранее советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко предположил, что солдат-срочник Нацгвардии Артём Рябчук, расстрелявший сослуживцев, не мог быть жертвой неуставных отношений из-за того факта, что среди убитых были незнакомые ему люди, а также из-за своего внушительного телосложения.