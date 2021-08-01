На участке трассы «Амур» из-за паводка приостановили движение

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Движение приостановлено на участке федеральной трассы «Амур» в Магдагачинском районе Амурской области из-за паводка, который размыл дорожное полотно. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

На 1225-м километре федеральной трассы Р-297 «Амур» в Магдагачинском районе произошёл подмыв дорожного полотна (ширина — 7 метров, длина — 5 метров, глубина до 2 метров). Объезд данного участка невозможен, движение приостановлено, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте размыва выставлены два поста ГИБДД. Туда же спешат аварийно-восстановительная бригада и оперативная группа спасателей.

Ранее стало известно, что мост обрушился из-за паводка в Амурской области, оставив без связи с цивилизацией тысячи человек. Происшествие случилось у посёлка Талакан в воскресенье, 1 августа. Подтопление произошло на территории Завитинского и Бурейского районов.