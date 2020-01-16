https://static.news.ru/photo/1df322d0-38f5-11ea-b30b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В массовой аварии под Адыгейском погиб один человек, ещё трое получили ранения. На место происшествия выехал министр внутренних дел республики Владимир Алай.

ДТП произошло около 07:20 мск на трассе М-4 «Дон», столкнулись около 15–18 автомобилей. Как сообщил ТАСС официальный представитель регионального ГУ МВД Байзет Гомлешко, предварительная причина аварии — туман и гололёд.

В настоящее время на месте работают экстренные службы, все пострадавшие госпитализированы. Движение в районе происшествия регулируется несколькими нарядами ГИБДД.

Как писал NEWS.ru, 13 января пассажирский автобус и восемь легковых автомобилей столкнулись на федеральной дороге Р-23 в Ленинградской области. В результате аварии один человек получил травмы.