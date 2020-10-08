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На строительной площадке в Китае погибли семь человек

13:30, 08 октября 2020 12
Фото: gacalsoor/twitter.com

Семь человек погибли и двое получили тяжёлые травмы в результате несчастного случая на строительной площадке в провинции Гуандун на юге Китая.

Как сообщает китайский телеканал ССTV, инцидент произошёл в уезде Лухэ. Утром 8 октября в ходе заливки бетона обрушилась часть металлоконструкций. Оба раненых доставлены в больницы. Медики характеризуют состояние одного из них как тяжёлое.

Местные власти начали расследование причин и обстоятельств происшествия.

В конце сентября несчастный случай в городе Чунцин на юго-западе Китая привёл к гибели 16 человек. Как писал NEWS.ru, в местной угольной шахте загорелись ремни ленточного транспортёра, в результате чего под землёй оказались заблокированы 17 горняков. Спасти удалось лишь одного.

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