На строительной площадке в Китае погибли семь человек

Семь человек погибли и двое получили тяжёлые травмы в результате несчастного случая на строительной площадке в провинции Гуандун на юге Китая.
Как
Местные власти начали расследование причин и обстоятельств происшествия.
В конце сентября несчастный случай в городе Чунцин на юго-западе Китая привёл к гибели 16 человек. Как писал NEWS.ru, в местной угольной шахте загорелись ремни ленточного транспортёра, в результате чего под землёй оказались заблокированы 17 горняков. Спасти удалось лишь одного.
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