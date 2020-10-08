На строительной площадке в Китае погибли семь человек

https://static.news.ru/photo/7fb50a46-0952-11eb-8df8-fa163e074e61_660.jpg Фото: gacalsoor/twitter.com

Семь человек погибли и двое получили тяжёлые травмы в результате несчастного случая на строительной площадке в провинции Гуандун на юге Китая.

Как сообщает китайский телеканал ССTV, инцидент произошёл в уезде Лухэ. Утром 8 октября в ходе заливки бетона обрушилась часть металлоконструкций. Оба раненых доставлены в больницы. Медики характеризуют состояние одного из них как тяжёлое.

Местные власти начали расследование причин и обстоятельств происшествия.

В конце сентября несчастный случай в городе Чунцин на юго-западе Китая привёл к гибели 16 человек. Как писал NEWS.ru, в местной угольной шахте загорелись ремни ленточного транспортёра, в результате чего под землёй оказались заблокированы 17 горняков. Спасти удалось лишь одного.