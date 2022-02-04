На Ставрополье задержан министр туризма региона

В Ставропольском крае задержан региональнй министр туризма и оздоровительных курортов. Об этом сообщает на сайте местной прокуратуры. Чиновника подозревают в превышении полномочий.

Согласно данным, приведённым на сайте Федерального агентства по туризму РФ, министром туризма Ставрополья является Кирилл Реут.

По имеющимся данным, в 2021 году министерство туризма заключило государственный контракт по организации и проведению фестиваля фейерверков. При проверку законности исполнения контракта вяснилось, что его предметом были услуги, оказанные министерству по контракту, заключённому ещё в 2020 году. При этом при формировании цены в 2021 году предложения были фальсифицированы, общая стоимость оказалась завышена в 10 раз. В результате бюджеты Ставропольского края был нанесён ущерб в размере более 25,1 млн рублей. По данному факту в отношении министра возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемый задердан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Прокуратура и УФСБ продолжают проверки контрактов, заключённых министерством в 2019 — 2021 годах.

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