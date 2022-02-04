На Ставрополье задержан министр туризма региона

В Ставропольском крае задержан региональнй министр туризма и оздоровительных курортов. Об этом сообщает на сайте местной прокуратуры. Чиновника подозревают в превышении полномочий.
Согласно данным, приведённым на сайте Федерального агентства по туризму РФ, министром туризма Ставрополья является Кирилл Реут.
По имеющимся данным, в 2021 году министерство туризма
В настоящее время подозреваемый задердан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Прокуратура и УФСБ продолжают проверки контрактов, заключённых министерством в 2019 — 2021 годах.
Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал заочно бывшего директора департамента Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, объявленного в международный розыск по обвинению в растрате около 10 млрд рублей.