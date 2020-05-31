На Сицилии ссора между соседями закончилась стрельбой из арбалета

https://static.news.ru/photo/255c55a8-a332-11ea-ad0b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manfred Bail/Global Look Press

Квартиру сицилийского пенсионера, который выстрелил из арбалета из-за ссоры с соседом, итальянским полицейским пришлось брать штурмом. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах.

Инцидент произошёл в провинции Рагуза в городке Витторио. 68-летний мужчина поругался с одним из жителей своего дома и, разгорячившись, выстрелил в обидчика.

Районное полицейское управление отметило, что отношения между ними не отличались теплотой. В ходе конфликта жильцы обратились за помощью к сотрудникам полиции, которым пришлось выломать дверь в квартиру дебошира.

После скандала оба его участника оказались в больнице. Пострадавший от арбалетного выстрела не получил значительных травм и должен поправиться за 10 дней.

Что касается пожилого хулигана, то он получил несколько ударов по голове от предметов, которые в попытке защититься от него бросали соседи. Против пенсионера открыто расследование по статьям о нанесении телесных повреждений и преследовании.

Как писал NEWS.ru, границы Италии будут закрыты для иностранных туристов до конца года.