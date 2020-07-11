Происшествия

На самолёте Хабаровск-Сочи протёк потолок

16:30, 11 июля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пассажиры рейса Хабаровск-Сочи опубликовали видеоролик с записью полёта. На нём отчётливо видно, как протекает потолок самолёта.

Некоторые пассажиры достали зонты, а другие салфетками вытирали воду с иллюминаторов. Остальная информация о рейсе неизвестна, пишет РЕН ТВ.

Запись попала в сообщество «ДТП и ЧП Сочи» социальной сети «ВКонтакте». 

Ранее NEWS.ru писал о другом инциденте. Пассажир самолёта открыл аварийный люк после посадки в Шереметьево. Происшествие случилось на борту авиакомпании Pegas.

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