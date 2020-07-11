На самолёте Хабаровск-Сочи протёк потолок

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Сотрудники ФСБ 30 июня на территории Тюмени задержали троих человек. Силовики остановили иномарку, вытащили оттуда людей и положили всех лицом на землю.

Как рассказал журналистам информированный источник, спецслужба задержала мужчин с крупной партии наркотиков. Один из задержанных является сотрудником ОМОна местной Росгвардии. Он состоит в родстве с высокопоставленным человеком из ведомства. Ещё...