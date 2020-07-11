На самолёте Хабаровск-Сочи протёк потолок

Пассажиры рейса Хабаровск-Сочи опубликовали видеоролик с записью полёта. На нём отчётливо видно, как протекает потолок самолёта.
Некоторые пассажиры достали зонты, а другие салфетками вытирали воду с иллюминаторов. Остальная информация о рейсе неизвестна,
Запись попала в сообщество «ДТП и ЧП Сочи» социальной сети «ВКонтакте».
Ранее NEWS.ru писал о другом инциденте. Пассажир самолёта открыл аварийный люк после посадки в Шереметьево. Происшествие случилось на борту авиакомпании Pegas.
Добавьте наши новости в избранные источники