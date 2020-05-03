На реке под Кировом погибли ребёнок и взрослый

https://static.news.ru/photo/2c6f5ac4-8d7b-11ea-afab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

На реке Чепца под Кировом опрокинулась лодка. Два человека погибли, поиски ещё двоих продолжаются.

Опрокинулась лодка с четырьмя людьми, двух нашли — взрослого и ребёнка. Ещё одного взрослого и ребёнка продолжают искать, — заявили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в лодке находились мужчина с женщиной и двое малолетних детей. Они не были друг другу родственниками. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница России утонула в Таиланде. Трагедия произошла на курортном острове Пхукет.