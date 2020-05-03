Происшествия

На реке под Кировом погибли ребёнок и взрослый

23:16, 03 мая 2020 202
Фото: Фото: Сергей Булкин/News.ru

На реке Чепца под Кировом опрокинулась лодка. Два человека погибли, поиски ещё двоих продолжаются.

Опрокинулась лодка с четырьмя людьми, двух нашли — взрослого и ребёнка. Ещё одного взрослого и ребёнка продолжают искать, — заявили в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, в лодке находились мужчина с женщиной и двое малолетних детей. Они не были друг другу родственниками. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница России утонула в Таиланде. Трагедия произошла на курортном острове Пхукет.

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