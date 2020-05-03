На реке под Кировом погибли ребёнок и взрослый

На реке Чепца под Кировом опрокинулась лодка. Два человека погибли, поиски ещё двоих продолжаются.
Опрокинулась лодка с четырьмя людьми, двух нашли — взрослого и ребёнка. Ещё одного взрослого и ребёнка продолжают искать, — заявили в ГУ МЧС по региону.
По данным ведомства, в лодке находились мужчина с женщиной и двое малолетних детей. Они не были друг другу родственниками. Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали происшествия.
Ранее NEWS.ru писал, что жительница России утонула в Таиланде. Трагедия произошла на курортном острове Пхукет.
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