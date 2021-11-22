Россиянин покончил с собой на рейсе из Египта в Самару

В летевшем из Египта в Россию самолёте нашли мёртвого россиянина. По информации Telegram-канала «Выстрелил», турист мог покончить с собой. Тело мужчины обнаружили в туалете почти сразу после взлёта. Медики, которые находились на борту среди пассажиров, помочь не смогли.

Как отмечается, погибший 48-летний автомеханик отдыхал один в Шарм-эль-Шейхе. Возвращался он домой к жене авиакомпанией «Сибирь». Когда самолёт начал набирать высоту, он заперся в туалете. Его пропажу заметили стюардессы через 15 минут. Открыть дверь сразу у них не получилось, она была чем-то заблокирована изнутри. В итоге другие пассажиры помогли снять её с петель. Травмы позволяют предположить, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Самолёт сел в ближайшем аэропорту в Каире. Прибывшие медики констатировали смерть. Местные полицейские отказались оставить у себя тело россиянина, в результате его погрузили в багажное отделение и доставили в Самару.

По словам очевидцев, погибший вёл себя странно ещё до посадки — разговаривал сам с собой. Позже родственники подтвердили, что у пассажира были проблемы с психикой после аварии.

Ранее сообщалось, что пьяный 41-летний житель Белгорода начал неадекватно вести себя на борту самолёта после того, как рейс из Стокгольма в Москву приземлился в Шереметьево. Во время руления пассажир стал кричать, пытался сломать кресло и разбил внутреннее пластиковое стекло иллюминатора, повредив при этом руку. Прибывшие на борт полицейские доставили правонарушителя в дежурную часть, где составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».