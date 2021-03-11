На МКАД произошла авария с участием трёх автомобилей

https://static.news.ru/photo/c0f28bf2-82fe-11eb-a719-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На 12 км МКАД образовалась пробка из-за ДТП с участием трёх автомобилей. В настоящее время движение затруднено на 12 километрах на внутренней стороне кольцевой автодороги.

На внутренней стороне 100 километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей, — сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

Информации о пострадавших пока не поступало. Движение по МКАД идёт по трём полосам.

Накануне авария произошла на 41-м километре МКАД. Столкнулись четыре машины, две из которых грузовые. В результате ЧП один человек получил травмы.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве с 5 апреля произойдут изменения в стоимости эвакуации машин, владельцы которых пренебрегают правилами парковки. Штрафы решено увеличить. Новые тарифы будут учитывать экономическую обоснованность стоимости процедуры эвакуации и учитывать реальные затраты. Речь идёт о стоимости топлива для эвакуаторов, зарплату водителям и техникам, деньги на ремонт эвакуационных машин и их обслуживание.

Эти изменения, как подчеркнули в дептрансе, никак не затронут добропорядочных автовладельцев. Однако и нарушителям нововведение понравится. Дело в том, что для москвичей, чьи авто попали на спецстоянку, установят более низкие тарифы, чем реальная стоимость процесса. Однако есть одно условие: эвакуацию нужно вовремя оплатить, и чем раньше, чем дешевле данное нарушение обойдётся.