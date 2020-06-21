На месте взрыва в многоквартирном доме в Киеве нашли второго погибшего

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Киеве. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.
Информацию о двух погибших сообщают «Интерфакс», который
По данным службы, количество задействованных работников оперативных служб увеличено до 410 человек, а единиц техники – до 60.
Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий – с четвёртого по восьмой этажи. 21 человек был эвакуирован, трое извлечены из-под завалов живыми, писал NEWS.ru.
На месте ЧП организован оперативный штаб, работают спасатели. К поиску людей привлечены кинологи.
Предварительные причины ЧП пока официально не обнародованы.
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