На месте взрыва в многоквартирном доме в Киеве нашли второго погибшего

https://static.news.ru/photo/dafcd618-b3a3-11ea-994a-fa163e074e61_660.jpg Фото: dsns.gov.ua

Спасатели нашли тело второго погибшего на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Киеве. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

Информацию о двух погибших сообщают «Интерфакс», который ссылается на Клименко, и РИА Новости, оперирующий данными госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Однако на сайте ведомства на момент публикации новости информация о погибших не обновлена .

По данным службы, количество задействованных работников оперативных служб увеличено до 410 человек, а единиц техники – до 60.

Взрыв бытового газа произошёл 21 июня в 10 часов (время совпадает с московским) в девятиэтажном здании по ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 в Дарницком районе города. Разрушены пять межэтажных перекрытий – с четвёртого по восьмой этажи. 21 человек был эвакуирован, трое извлечены из-под завалов живыми, писал NEWS.ru.

На месте ЧП организован оперативный штаб, работают спасатели. К поиску людей привлечены кинологи.

Предварительные причины ЧП пока официально не обнародованы.