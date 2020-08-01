На Лазурном берегу Франции агрессивные рыбы покусали купающихся

Как минимум пять человек пострадали в результате атаки рыб на Лазурном берегу Франции.
Так, четверо купающихся получили травмы у берега в районе коммуны Сен-Рафаэль. Ещё одного покусали у пляжа Льекат,
Примечательно, что укусы рыб преобладали на участках рядом с венами на икрах и бёдрах. Всем пострадавшим понадобилась медицинская помощь.
Как выяснилось, агрессором был серый спинорог, который, как правило, обитает в Атлантическом океане.
Ранее NEWS.ru писал, что как минимум 1,7 тысячи свиней погибли при пожаре, который произошёл в свиноводческом хозяйстве в департаменте Кот-д'Армор на северо-западе Франции.
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