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На свалке на Алтае нашли пакет с паспортами

21:29, 26 сентября 2021
На свалке на Алтае нашли пакет с паспортами
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На свалке в Алтайском крае обнаружен пакет с недействительными паспортами. В данный момент проводится проверка произошедшего. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

Паспорта граждан РФ найдены на свалке бытовых отходов. Проверку инцидента проводят сотрудники управления по вопросам миграции и оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Установлено, что документы были подготовлены сотрудником для дальнейшего уничтожения — в них были проставлены соответствующие штампы, вырезаны номера, — сообщили в пресс-службе.

По предварительной информации, пакет с недействительными документами был отправлен на свалку по ошибке.

Ранее сообщалось, что граждане РФ по закону не обязаны постоянно носить с собой документ, удостоверяющий личность. Однако возникают ситуации, когда это бывает необходимо. При этом человеку совсем не обязательно предъявлять паспорт, его роль могут сыграть водительское удостоверение, военный билет, пенсионное удостоверение или загранпаспорт.

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