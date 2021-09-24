На свалке на Алтае нашли пакет с паспортами

Шестеро детей отравились парами хлора после посещения бассейна в Таганроге, они госпитализированы в больницу. По факту происшествия начата проверка, сообщает СУ СКР по Ростовской области.

По предварительным данным, 26 сентября 2021 года у шестерых несовершеннолетних после посещения бассейна в одном из культурно-оздоровительных комплексов г. Таганрога резко ухудшилось самочувствие. В связи с чем их доставили в...