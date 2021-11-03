МВД завело уголовное дело по факту массовой драки в Подмосковье

Уголовное дело о хулиганстве возбуждено после массовой драки в подмосковном Домодедово. В отдел доставлено уже семеро участников конфликта. Дело вызвало большой резонанс. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Московской области.

Полиция до этого задержала пятерых «наиболее активных» участников драки. Они доставлены в отделение полиции. Других участников потасовки разыскивают.

6 ноября в социальных сетях разошлось видео конфликта, в котором участвовали не менее 20 человек. Инцидент произошёл на улице Гагарина вечером в субботу. По предварительным данным, стычка началась со словесной перепалки.

На кадрах видно, как несколько человек пинают ногами одного из участников потасовки. В МВД начали проверку, полиция устанавливает всех причастных к чрезвычайному происшествию.

О причинах возникшего конфликта тогда не сообщалось. Очевидцы утверждают, что даже были слышны звуки выстрелов. Разыскные действия продолжаются.