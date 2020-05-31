МВД: сообщение о бомбе в здании посольства РФ в Молдавии оказалось ложным

https://static.news.ru/photo/4934d54a-a3f5-11ea-9352-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Информация о том, что в Молдавии заминировано посольство РФ, не является достоверной. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД республики Алина Збанкэ.

Все люди были эвакуированы из здания. Прибывшие на место сапёры не обнаружили взрывчатых веществ. Анонимное сообщение оказалось ложным, — цитирует Збанкэ ТАСС.

Ранее о «минировании» диппредставительства сообщил глава Национального комиссариата общественной безопасности Алексей Гросу. Он уточнил, что здание оцеплено сотрудниками полиции, а прибывшие на место сапёры проверяют его на наличие бомбы.

Как писал NEWS.ru, ранее суды Петербурга решили не эвакуироваться после сообщений о минировании.