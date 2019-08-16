Мужчину, который открыл стрельбу в парикмахерской в Котельниках, заключили под стражу. Ему грозит до семи лет лишения свободы.
По ходатайству дознавателя МУ МВД России «Люберецкое» задержанному, устроившему стрельбу в продуктовом магазине г. Котельники, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили News.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Инцидент произошёл 15 августа. Мужчина пришёл в парикмахерскую к бывшей возлюбленной. Узнав, что её нет на месте, он произвёл выстрел в потолок, а затем забаррикадировался в здании. Приехавшие на место сотрудники полиции пытались обезвредить его с помощью транквилизатора феназепама. Злоумышленника удалось задержать спустя несколько часов переговоров. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 213 «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».
Ранее News.ru писал, что стрельбу открыл житель микрорайона Белая Дача 1968 года рождения.