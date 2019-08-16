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Самолёт «Уральских авиалиний», направлявшийся из Тель-Авива в Санкт-Петербург, был вынужден совершить посадку в аэропорту Краснодара. Виновником нештатной ситуации стал авиадебошир, который пытался разбить головой иллюминатор.

Нарушителем оказался житель города Кировска Мурманской области. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, мужчина вёл себя агрессивно, грубил экипажу и матерился. Продолжать рейс...