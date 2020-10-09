Мужчина в респираторе упал в обморок с открытыми глазами в московском метро

Молодой мужчина в респираторе с клапаном потерял сознание в вагоне поезда столичного метро на станции «Нагатинская». Инцидент произошёл в утренний час пик.
Пострадавший с вниманием отнёсся к распоряжениям столичных властей — на руках у него были резиновые перчатки. Другие пассажиры помогли мужчине. Его вынесли на платформу и позвали врачей.
Как
Как передавал NEWS.ru, временная отмена льготного проезда на московском транспорте для школьников, граждан старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями пока не повлияла на пассажиропоток в столичном метро. Детей и подростков, несмотря на объявленные из-за всплеска коронавируса каникулы, в подземке немного, однако пожилые люди планы не изменили, оплачивая проезд на общих основаниях.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен