Мужчина в респираторе упал в обморок с открытыми глазами в московском метро

https://static.news.ru/photo/06814d0e-0a3a-11eb-ba4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ovsyannikova Yulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Молодой мужчина в респираторе с клапаном потерял сознание в вагоне поезда столичного метро на станции «Нагатинская». Инцидент произошёл в утренний час пик.

Пострадавший с вниманием отнёсся к распоряжениям столичных властей — на руках у него были резиновые перчатки. Другие пассажиры помогли мужчине. Его вынесли на платформу и позвали врачей.

Как рассказали радиостанции «Говорит Москва» очевидцы, у молодого человека всё время были открыты глаза, однако он не реагировал на внешние раздражители. В какой-то момент его начало тошнить. По данным медицинских порталов, потеря сознания с открытыми глазами может быть симптомом, указывающим на нехватку кислорода.

Как передавал NEWS.ru, временная отмена льготного проезда на московском транспорте для школьников, граждан старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями пока не повлияла на пассажиропоток в столичном метро. Детей и подростков, несмотря на объявленные из-за всплеска коронавируса каникулы, в подземке немного, однако пожилые люди планы не изменили, оплачивая проезд на общих основаниях.