Мужчина с топором напал на покупателей в «Магните» в Москве

В московском «Магните» мужчина напал на покупателей магазина с топором. Инцидент произошёл на севере столицы на Каргопольской улице. Неизвестный, одетый в женскую одежду, ранил двоих человек, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, в результате
Нападавшего задержали прибывшие на место полицейские. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее пожилой мужчина в форме частного охранного предприятия напал на учеников возле школы № 92 в Тюмени. Сначала он попытался душить молодого человека, а потом схватил за горло девушку и повалил её на землю. Следственный комитет начал проверку после появления видео ЧП.