Мужчина с топором напал на покупателей в «Магните» в Москве

В московском «Магните» мужчина напал на покупателей магазина с топором. Инцидент произошёл на севере столицы на Каргопольской улице. Неизвестный, одетый в женскую одежду, ранил двоих человек, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, в результате пострадали мужчина и женщина, они госпитализированы в больницу. Предположительно, нападавшему 48 лет. Со слов очевидцев, он назвал себя Дианой. По одной из версий, причиной нападения мог стать конфликт из-за тележки для продуктов.

Нападавшего задержали прибывшие на место полицейские. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее пожилой мужчина в форме частного охранного предприятия напал на учеников возле школы № 92 в Тюмени. Сначала он попытался душить молодого человека, а потом схватил за горло девушку и повалил её на землю. Следственный комитет начал проверку после появления видео ЧП.