Мужчина с ножом ранил стоматолога в клинике на севере столицы
Сергей Князев
Сергей Князев
14:44, 13 декабря 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Очевидцы заявили в полицию о нападении с ножом на врача в стоматологической клинике на севере Москвы, сообщает ТАСС. Полицию вызвали очевидцы, позвонив в службу «02».
Мужчина с ножом напал на врача и ударил его. Пострадавший получил тяжёлое ранение, — сказал источник.
По данным Telegram-канала 112, госпитализирован 40-летний врач Джамал Адилов. Также сообщается, что нападавший, 60-летний Мурат Оганесян сам явился в отдел полиции и заявил, что ему не понравился результат лечения зубов.
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