Мужчина с ножом ранил стоматолога в клинике на севере столицы

Очевидцы заявили в полицию о нападении с ножом на врача в стоматологической клинике на севере Москвы, сообщает ТАСС. Полицию вызвали очевидцы, позвонив в службу «02».

Мужчина с ножом напал на врача и ударил его. Пострадавший получил тяжёлое ранение, — сказал источник.

По данным Telegram-канала 112, госпитализирован 40-летний врач Джамал Адилов. Также сообщается, что нападавший, 60-летний Мурат Оганесян сам явился в отдел полиции и заявил, что ему не понравился результат лечения зубов.

Ранее было возбуждено уголовное дело в отношении частного стоматолога, работающего в Нижнегорском районе Крыма. При лечении зуба у шестилетнего пациента доктор уронил стоматологическую иглу в пищевод ребёнка. Мальчик был госпитализирован, ему была оказана необходимая помощь, жизни и здоровью пациента ничего не угрожает. Как сообщает СУ СК по региону, было установлено, что у 29-летнего стоматолога не было лицензии. Доктора подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее посетитель торгового центра в Казани ранил ножом охранника, который попросил у него QR-код для входа. Силовикам удалось задержать нападавшего. 65-летний охранник получил ранение в руку, медики скорой помощи доставили его в одну из местных больниц.