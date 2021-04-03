Мужчина расстрелял охранника торгового центра в Москве

https://static.news.ru/photo/a60dc07e-9576-11eb-8985-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В торговом центре Москвы между посетителем и охранником произошёл конфликт, который закончился стрельбой.

Работник службы безопасности торгового центра, расположенного на Тушинской улице, отказался пускать в здание мужчину. В ответ посетитель выстрелил в охранника из травматического пистолета. Пострадавший получил травму ноги, а злоумышленник сбежал с места происшествия.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию, в настоящее время ведётся поиск агрессора, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее один человек пострадал в результате стрельбы в центре Москвы. Конфликт произошёл в Большом Кондратьевском переулке, дом 12, корпус 1. Причина произошедшего неизвестна.

Как писал NEWS.ru, в Стамбуле произошла перестрелка между двумя группами людей, среди которых были чеченцы, азербайджанцы, грузины и сирийцы. В результате конфликта погибли два человека, один из них уроженец Чечни. Причиной перестрелки стали долги.