Мужчина расстрелял охранника торгового центра в Москве

В торговом центре Москвы между посетителем и охранником произошёл конфликт, который закончился стрельбой.
Работник службы безопасности торгового центра, расположенного на Тушинской улице, отказался пускать в здание мужчину. В ответ посетитель выстрелил в охранника из травматического пистолета. Пострадавший получил травму ноги, а злоумышленник сбежал с места происшествия.
Как
Ранее один человек пострадал в результате стрельбы в центре Москвы. Конфликт произошёл в Большом Кондратьевском переулке, дом 12, корпус 1. Причина произошедшего неизвестна.
Как писал NEWS.ru, в Стамбуле произошла перестрелка между двумя группами людей, среди которых были чеченцы, азербайджанцы, грузины и сирийцы. В результате конфликта погибли два человека, один из них уроженец Чечни. Причиной перестрелки стали долги.