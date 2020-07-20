Мужчина начал стрельбу в квартире на Рублёвском шоссе

https://static.news.ru/photo/526bb558-caaf-11ea-943b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба ГУ МВД по Москве сообщила о начале проверки из-за стрельбы в квартире на Рублёвском шоссе. Инцидент произошёл сегодня, 20 июля 2020 года.

По данным сотрудников правоохранительных органов, мужчина 1973 года рождения пригласил к себе домой девушку 1996 года рождения. Они вместе провели ночь. На следующее утро они попытались выйти из квартиры. Однако вскоре обнаружилось, что пара не может найти ключи. Девушка позвонила полицейским и сказала, что к ней применяли силу.

Когда прибыл наряд полиции, владелец квартиры, подумав, что в квартиру пытаются проникнуть посторонние, произвёл два выстрела в дверь, — цитирует сообщение РИА Новости.

Спустя несколько минут мужчина одумался и понял, что за дверью его ожидают стражи порядка. Он положил пистолет. Никто из присутствующих не пострадал.

На данный момент полиция проводит проверку на предмет легальности хранения огнестрельного оружия. Устанавливаются детали инцидента.

Как ранее информировал NEWS.ru, в Москве неизвестный открыл огонь по прохожему. Происшествие случилось на улице Вешняковской.