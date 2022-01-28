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Муж опознал тело женщины, утонувшей на Крещение в Ленинградской области

05:04, 29 января 2022
Муж опознал тело женщины, утонувшей на Крещение в Ленинградской области Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Тело, найденное в реке Оредеж в Ленинградской области, принадлежит погибшей при купании на Крещение женщине. Подтвердил догадки спасателей, нашедших тело, муж погибшей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления СКР.

Её опознал супруг, — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что тело обнаружили метрах в 150 от Рождественского моста. Это значит, что река переместила тело почти на километр от проруби, в которую прыгнула 41-летняя женщина за девять дней до этого.

Её тело смогли найти, используя специальные подводные камеры.

Ранее стало известно, что утром 28 января спасатели нашли тело женщины, пропавшей после прыжка в самодельную купель в Гатчинском районе Ленинградской области. Информацию о находке подтвердили в областной прокуратуре и СКР Ленобласти. Инцидент произошёл 19 января. Женщина ушла под воду на глазах у мужа и детей.

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