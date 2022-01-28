Муж опознал тело женщины, утонувшей на Крещение в Ленинградской области

Тело, найденное в реке Оредеж в Ленинградской области, принадлежит погибшей при купании на Крещение женщине. Подтвердил догадки спасателей, нашедших тело, муж погибшей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления СКР.

Её опознал супруг, — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что тело обнаружили метрах в 150 от Рождественского моста. Это значит, что река переместила тело почти на километр от проруби, в которую прыгнула 41-летняя женщина за девять дней до этого.

Её тело смогли найти, используя специальные подводные камеры.