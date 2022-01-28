Муж опознал тело женщины, утонувшей на Крещение в Ленинградской области
Евгений Бугров
Евгений Бугров
05:04, 29 января 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Тело, найденное в реке Оредеж в Ленинградской области, принадлежит погибшей при купании на Крещение женщине. Подтвердил догадки спасателей, нашедших тело, муж погибшей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления СКР.
Он уточнил, что тело обнаружили метрах в 150 от Рождественского моста. Это значит, что река переместила тело почти на километр от проруби, в которую прыгнула 41-летняя женщина за девять дней до этого.
Её тело смогли найти, используя специальные подводные камеры.
Ранее стало известно, что утром 28 января спасатели нашли тело женщины, пропавшей после прыжка в самодельную купель в Гатчинском районе Ленинградской области. Информацию о находке подтвердили в областной прокуратуре и СКР Ленобласти. Инцидент произошёл 19 января. Женщина ушла под воду на глазах у мужа и детей.