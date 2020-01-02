https://static.news.ru/photo/bf434ec8-2d45-11ea-b47e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент хлопка бытового газа в одном из жилых домов на бульваре Гусева в Твери.

Ранее NEWS.ru писал, что хлопок бытового газа произошёл в одном из жилых домов в Твери. В результате пострадали два человека. В настоящее время они находятся в областной клинической больнице. Из дома эвакуировано 52 человека. Они временно размещены в здании школы. О произошедшем доложено губернатору Тверской области Игорю Рудене. Он распорядился принять все необходимые меры для оказания помощи жильцам дома. Обстоятельства инцидента выясняет комиссия по чрезвычайным ситуациям.