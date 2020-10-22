Молодая мать сообщила о похищении младенца в Челябинске

https://static.news.ru/photo/c5ac4ece-14b5-11eb-971c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maria Zaitceva/Russian Look/Global Look Press

Молодая женщина лишилась своего семимесячного ребёнка прямо на улице. По рассказам 24-летней женщины, она ехала в такси с младенцем в переноске.

Машина высадила мать с ребёнком на шоссе Металлургов, но оказалось, что женщина приехала не по тому адресу. Она спросила нужную дрогу и отправилась в нужную сторону. В районе дома № 52 по улице Жукова кто-то напал на неё сзади, потянул за капюшон, женщина упала и потеряла сознание, сообщается в паблике «Регион 74».

Когда молодая мать пришла в себя, переноски, по её словам, уже не было. Также у женщины украли кошелёк, ключи, телефон. Она обратилась за помощью к первому попавшемуся прохожему, мужчина вызвал полицию, но ему показалось, что молодая мать ведёт себя неадекватно, сообщает РЕН ТВ.

Позже таксист, которого нашли полицейские, подтвердил, что видел в руках у женщины переноску, но самого младенца он не слышал и не видел. Сейчас ребёнка ищут полицейские и волонтёры.

Из соцсетей стало известно, что зовут молодую мать Татьяна Пупышева. В прошлом году она стала вдовой — её мужа убили, и она растит сына одна.

Ранее NEWS.ru сообщал, что две девочки пяти и восьми лет выпали из окна одного из домов на Ново-Астраханском шоссе в Саратове. Их мать, которая столкнула собственных детей с четвёртого этажа, после этого попыталась свести счёты с жизнью.