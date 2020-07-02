Мистера Испания задержали за убийство отца

https://static.news.ru/photo/7e4b84fa-bc72-11ea-9955-fa163e074e61_660.jpg Висенте Эрнандес Родригес Фото: vicente.hernandezrodriguez/facebook.com

Висенте Эрнандес Родригес, завоевавший в 2017 году титул Mister España Pacific World, задержан полицией за убийство своего отца. Он утверждает, что только оборонялся от родителя, в которого якобы «вселился демон».

По версии полиции, причиной инцидента мог быть нервный срыв у Родригеса. Предполагается, что 25-летний Мистер Испания хотел покончить с собой, а отец пытался его остановить. Это подтверждает сестра Родригеса.

Оба любили друг друга безумно, и мой отец хотел предотвратить то, что он никогда не смог бы перенести — потерять своего сына, — цитирует её издание Еl Еspanol.

После задержания Родригес был доставлен в больницу, где ему дали успокаивающие препараты. В настоящее время он находится в психиатрическом отделении под наблюдением полиции.

Психические проблемы у спортсмена наблюдаются на протяжении нескольких лет. Ранее у него было выявлено биполярное расстройство.

Ранее NEWS.ru писал, что британский бодибилдер Джимми Марку получил срок за незаконный ввоз в страну мигрантов из Албании. Спортсмен пытался провезти их в Великобританию в трюме своего катамарана. Суд приговорил его к трём годам лишения свободы.