https://static.news.ru/photo/f00734b2-e217-11e9-a2bb-fa163e074e61_660.jpg Джимми Марку Фото: Munsterbusiness.ie/Wikimedia Commons

Суд приговорил бодибилдера из Великобритании Джимми Марку к тюремному сроку за незаконный ввоз в страну 17 албанских мигрантов.

Полицейские задержали катамаран британца в 2016 году. В трюме они обнаружили 17 граждан Албании. Суд над спортсменом завершился 27 сентября этого года. Бодибилдера приговорили к трём годам лишения свободы. Осудили и капитана судна, ставшего соучастником, передаёт Daily Mail .

Издание уточняет, что один из мигрантов оказался нарушителем, которого в Великобритании разыскивали за торговлю наркотиками. Сам Марку также до этого был осуждён за аналогичное преступление.

Ранее News.ru писал, что итальянские власти разрешили кораблю Ocean Viking неправительственных организаций SOS Mediterranee и «Врачи без границ» высадить 182 мигрантов, которые были спасены в водах Средиземного моря.