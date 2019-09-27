Суд приговорил бодибилдера из Великобритании Джимми Марку к тюремному сроку за незаконный ввоз в страну 17 албанских мигрантов.
Полицейские задержали катамаран британца в 2016 году. В трюме они обнаружили 17 граждан Албании. Суд над спортсменом завершился 27 сентября этого года. Бодибилдера приговорили к трём годам лишения свободы. Осудили и капитана судна, ставшего соучастником, передаёт
Издание уточняет, что один из мигрантов оказался нарушителем, которого в Великобритании разыскивали за торговлю наркотиками. Сам Марку также до этого был осуждён за аналогичное преступление.
Ранее News.ru писал, что итальянские власти разрешили кораблю Ocean Viking неправительственных организаций SOS Mediterranee и «Врачи без границ» высадить 182 мигрантов, которые были спасены в водах Средиземного моря.