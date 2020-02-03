https://static.news.ru/photo/536b78c4-4645-11ea-9331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Четверо турецких военнослужащих погибли, ещё девять получили ранения при артиллерийском обстреле в Идлибе.

По заявлению Министерства обороны Турции, сирийская сторона была предупреждена о местонахождении военных, но, несмотря на это, вела обстрел. Ведомство отметило, что турецкие солдаты приняли необходимые меры реагирования. В Минобороны выразили соболезнования близким погибших, уточняет Anadolu Agency.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами воздушных ударов на северо-западе Сирии стали девять человек. Семеро из них были членами проживающей в Идлибе семьи.