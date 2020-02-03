Четверо турецких военнослужащих погибли, ещё девять получили ранения при артиллерийском обстреле в Идлибе.
По заявлению Министерства обороны Турции, сирийская сторона была предупреждена о местонахождении военных, но, несмотря на это, вела обстрел. Ведомство отметило, что турецкие солдаты приняли необходимые меры реагирования. В Минобороны выразили соболезнования близким погибших,
Ранее NEWS.ru сообщал, что жертвами воздушных ударов на северо-западе Сирии стали девять человек. Семеро из них были членами проживающей в Идлибе семьи.
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