Минобороны РФ: военно-транспортный Ан-26 рухнул в Воронежской области

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В Воронежской области при проведении планового полета рухнул российский военно-транспортный самолёт Ан-26, сообщает Западный военный округ. Уточняется что он перевозил военный груз. В ЗВО добавили, что экипаж погиб, передаёт РИА Новости.

24 февраля в Воронежской области при проведении планового полёта по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолёт Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной крушения стал отказ техники . На место аварии для установления причин отправлена комиссия ВКС.

Ранее в Государственной службе страны по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что самолёт вооружённых сил Украины рухнул в Киевской области, погибли пять человек из 14, находившихся на борту. Предположительно, упал транспортный Ан-26.

Президент России Владимир Путин ранее выступил c обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции в Донбассе». При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы Росcии не входит.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны закрыть воздушное пространство Украины и немедленно ввести санкции против России. Он обсудил ситуацию с мировыми лидерами и завил о строительстве «антипутинской коалиции».

Истребитель Су-27 украинских ВВС 24 февраля нарушил воздушное пространство Румынии и был перехвачен её военными самолётами. После посадки украинский пилот сдался властям, говорится в сообщении.