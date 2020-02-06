Сотрудники правоохранительных органов задержали министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова.
Его подозревают в получении крупной взятки. Детали этого дела пока не раскрывают,
Кайдалов был назначен на эту должность в 2018 году. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа.
NEWS.ru писал, что в получении крупной взятки заподозрили главврача крымской больницы. По версии следствия, он вымогал 755 тысяч рублей у руководства местной фирмы за покровительство в реализации госконтракта. Из этой суммы он успел получить более полумиллиона рублей.
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