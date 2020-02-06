https://static.news.ru/photo/8a264e5e-48f5-11ea-9af8-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кайдалов Фото: gov.karelia.ru

Сотрудники правоохранительных органов задержали министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексея Кайдалова.

Его подозревают в получении крупной взятки. Детали этого дела пока не раскрывают, сообщает ТАСС.

Кайдалов был назначен на эту должность в 2018 году. Ранее он занимал должность заместителя губернатора Ненецкого автономного округа.

NEWS.ru писал, что в получении крупной взятки заподозрили главврача крымской больницы. По версии следствия, он вымогал 755 тысяч рублей у руководства местной фирмы за покровительство в реализации госконтракта. Из этой суммы он успел получить более полумиллиона рублей.